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صور .. الدفاع المدني يمنع تكرار كارثة "أبن الخطيب" بإخماد حريق في مستشفى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-16T05:52:31+0000
صور .. الدفاع المدني يمنع تكرار كارثة "أبن الخطيب" بإخماد حريق في مستشفى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم الأربعاء عن تمكنها من إخماد حادث حريق اندلع بحشائش وادغال داخل حديقة دار الاطباء في مستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط جنوبي العراق وبوقت قياسي قصير ومنع توسع النيران وانتشارها إلى ابنية المستشفى .

وقالت المديرية في بيان إن فرقها في قضاء النعمانية من إخماد حادث حريق اخر  نشب بقصب وحشائش أيضاً داخل حديقة دائرة التجهيزات المدرسية في ذات القضاء ومنع توسع النيران وانتشارها إلى أبنية الدائرة . وبدون اي أضرار بشرية في كلا الحادثين .

يذكر أن اسباب الحوادث اعلاه تحدد من قبل خبراء الادلة الجنائية .

وفي 24 نيسان الماضي، لقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.

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