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صور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمجمع تجاري في كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-24T10:54:12+0000
صور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمجمع تجاري في كربلاء

شفق نيوز/ نجحت فرق الدفاع المدني في كربلاء، يوم الأحد، بإخماد حريق اندلع في مجمع تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية وسط المحافظة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 20 فرقة إطفاء مع عجلة السلم، شاركت في إخماد حريق اندلع داخل مجمع تجاري يحتوي على محال لبيع الأجهزة الكهربائية وأفران ومخزن مجاور بمنطقة سيد جودة في كربلاء.

وبينت أن الفرق تمكنت من السيطرة على ألسنة النيران ومنعتها من الانتقال إلى المحال المجاورة لموقع الحادث، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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