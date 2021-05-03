صور.. الدفاع المدني في نينوى مهام متعددة وإمكانيات محدودة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، عن تسلمها عشر عجلات حوضية جديدة من الجانب الاميركي.

وقال مدير المديرية العميد حسام خليل، لوكالة شفق نيوز، إنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها برنامج "تعافي" المدعوم من منظمة "Used" الأميركية، الدعم لمديريته.

وأشار إلى أن المديرية "كانت تمتلك اسطولاً من العجلات التخصصية قبل احداث حزيران عام 2014، لكننا خسرناه وتحول إلى اكوام من الخردة، نجحنا في تأهيل بعضها".

وأضاف "بعد تحرير الموصل لم يكن لدينا سوى 23 عجلة فقط في ثاني اكبر مدينة عراقية"، مشيرا الى انه تمت إعادة امكانيات المديرية تدريجيا لكنها ما زالت بحاجة الى المزيد من الدعم لان نينوى محافظة كبيرة ومن الصعب تغطية احتياجاتها في ظل ما يتوفر في الوقت الحالي.

وبين خليل ان "مهام المديرية لا تقتصر على اطفاء الحرائق وعمليات الانقاذ فقط بل لدينا دور كبير في اخلاء الجرحى من تحت الانقاض ابان المعارك، الى جانب الاف الجثث التي رفعناها بعد تحرير المدينة بالاضافة الى وجود فريق مختص برفع المخلفات الحربية من المقذوفات غير المنفلقة والاحزمة الناسفة وقنابر الهاون وغيرها وما زال العمل مستمراً حتى اليوم رغم مرور اربع سنوات على تحرير الموصل".