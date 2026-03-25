صور.. "الدرع الأزرق" يُحصِّن مواقع بغداد الأثرية من تداعيات الصراع الإقليمي

أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق، اليوم الأربعاء، مباشرة مفتشية آثار وتراث بغداد بحملة لرفع علامة "الدرع الأزرق" فوق عدد من المواقع والمعالم التاريخية الشاخصة في العاصمة، لتفادي استهدافها تزامناً مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة شملت مواقع حيوية أبرزها "زقورة عگرگوف"، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، بما يعزز مكانة بغداد كمركز تاريخي وحضاري عالمي.

ونقل البيان عن مفتش آثار بغداد، علي باسم، قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تحصين المواقع التراثية وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، فضلاً عن دعم الشراكات المؤسسية لضمان استدامة هذا الإرث الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية.

يُذكر أن هيئة الآثار العراقية بدأت منذ انطلاق التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط بتنفيذ خطة استباقية لتحصين المواقع الأثرية في مختلف المحافظات عبر وضع علامة "الدرع الأزرق"، وهي الشعار الدولي المعتمد لحماية التراث الثقافي من ويلات الحروب.