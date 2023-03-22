صور.. الداخلية العراقية تلقي القبض على أعداد كبيرة من المتسولين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتسولين في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الداخلية وبإشراف اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر ومن خلال قسم مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شرعت بحملة كبرى للقبض على عصابات التسول في بغداد والمحافظات".

وأسفرت هذه الحملة بحسب البيان عن "إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتسولين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأشار البيان الى أن "الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية ستواصل حملاتها في جميع المناطق بهدف منع هؤلاء المتسولين من التواجد في الشوارع والطرقات والتقاطعات العامة".