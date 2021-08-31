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صور.. الحي الصناعي في الموصل يغرق بالوحل منذ عقد

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-31T15:33:53+0000
صور.. الحي الصناعي في الموصل يغرق بالوحل منذ عقد

شفق نيوز/ عشر سنوات مضت وشارع الحي الصناعي في الجانب الايسر من مدينة الموصل، يسوء حاله يوماً بعد آخر من دون أن تمتد له يد البلدية أو يلفت اهتمام الحكومة المحلية على الرغم من أنه يؤدي إلى قرابة 200 ورشة في محيطه.

ابو ناظم، صاحب احد المحال المطلة على الشارع، يقول لوكالة شفق نيوز، انهم لم يسمعوا سوى الوعود ومع كل شتاء يمر عليهم يتحول هذا الشارع الى مستنقع "اما البلدية فلا تصل اليه ولا تمر به علما ان كل محل او ورشة يدفع رسوم سنوية تبلغ 280 الف دينار".

اما زياد، وهو عامل في ورشة لإصلاح السيارات، فيقول لشفق نيوز، ان "شوارع القرى في المناطق النائية افضل من هذا الشارع، وحتى الحصى المفروش في الشارع فهو من أموال اصحاب المحال والورش، لقد كان الشارع في الاساس عبارة عن طريق طيني".

واضاف "منذ تحرير مدينة الموصل من داعش ونحن ننتظر تنفيذ الوعود ولم يتحقق اي شيء".

فيما يشير عبد المنعم في حديثه لشفق نيوز، الى ان الشارع "اصبح قبلة للمرشحين وكل اسبوع يزورنا مرشح او اثنين ويتحدث معنا عن حال الشارع ويعدنا بالتغيير ويرحل ونحن على هذا الحال ولم يتغير شيء".

بدوره، يقول مدير بلدية الموصل، عبد الستار الحبو، لشفق نيوز، ان "الاولوية في الوقت الحالي ضمن حملة الاعمار الاخيرة هي للاحياء السكنية وبعد الانتهاء منها ستكون هنالك خدمات تقدم للاحياء الصناعية". 

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