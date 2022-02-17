صور .. الجيش العراقي يضبط قطعاً اثرية في نفق لداعش بسهل نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس أن قوات الجيش العراقي ضبطت قطعاً اثرية في نفق لتنظيم داعش في سهل نينوى شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قطعات الفرقة السادسة عشر اللواء الثالث عثرت على 36 قطعة أثرية في نفق لتنظيم داعش في ناحية بعشيقة تعود إلى آثار نينوى.

وأضاف المصدر أن عناصر التنظيم المتشدد سرقت تلك الآثار واخفتها داخل النفق أبان اجتياح المحافظة شمالي العراق في أواسط العام 2014.

وكان منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دو كيرشوف، في باريس أبدى في العام 2019 اقتناعه بأن عددا كبيرا من القطع الأثرية المسروقة خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من سوريا والعراق لا تزال مخبأة في المنطقة بانتظار بيعها لاحقا.