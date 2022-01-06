صور.. البغداديون يحيون الذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقي

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، احتفالات رسمية وشعبية بالذكرى الأولى بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي.

عدسة وكالة شفق نيوز رافقت الاحتفالية التي أقيمت في مدينة "سندباد لاند" المجاورة لنصب الشهيد، حيث أقيمت احتفالية رسمية نظمتها وزارة الدفاع العراقية وحضرها العديد من القادة والمسؤولين، إلى جانب جمع من العوائل والمواطنين.

وعادة ما يتم تنظيم استعراض عسكري في ذكرى تأسيس الجيش العراقي تشارك فيه جميع الصنوف العسكرية، إلا أن الأمر اقتصر هذا العام على حضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على حضور حفل تخرج لدورة من الضباط من الكلية العسكرية.