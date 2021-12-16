سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. الاستعانة بمعدات هيدروليكية لانتشال ضحايا قضوا بحادث سير في واسط

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-16T18:39:35+0000
صور.. الاستعانة بمعدات هيدروليكية لانتشال ضحايا قضوا بحادث سير في واسط

شفق نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني في واسط، يوم الخميس، أربع جثث لأشخاص قضوا بحادث سير مروع وسط المحافظة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حادث سير وقع في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، حيث اصطدمت سيارة نوع "أوباما" بمركبة حمل كبيرة، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص كانوا يستقلون السيارة الأولى.

وبين أن الفرق استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لكي تتمكن من إخراج جثث الضحايا، ونقلها الى دائرة الطب العدلي في واسط وتسليمها اصولياً وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

وتشهد محافظة واسط بشكل متكرر حوادث سير مأساوية جراء تهالك الطريق الرئيسي الذي يربطها بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، إلى جانب السرعة الفائقة وعدم الالتزام بتعليمات السلامة والأمان.

related

موكب زفاف يتحول إلى "مأتم" بسبب حادث سير "مروع" في الموصل

Date: 2021-05-14 17:28:40
موكب زفاف يتحول إلى "مأتم" بسبب حادث سير "مروع" في الموصل

مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2020-12-31 06:46:25
مصرع طفلين وامرأة من أُسرة واحدة بحادث على طريق بغداد - كركوك

مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-08-31 06:50:22
مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

اصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة في حادث سير بديالى

Date: 2021-03-04 14:55:16
اصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة في حادث سير بديالى

مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

Date: 2021-09-27 10:39:02
مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

حادث سير يودي بمدير ناحية في نينوى

Date: 2019-09-17 21:27:14
حادث سير يودي بمدير ناحية في نينوى

حادث سير مروع.. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق كركوك - السليمانية

Date: 2021-11-21 17:47:16
حادث سير مروع.. مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق كركوك - السليمانية

حادث يودي بحياة شخصين شمال بغداد

Date: 2021-06-11 20:14:17
حادث يودي بحياة شخصين شمال بغداد