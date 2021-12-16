صور.. الاستعانة بمعدات هيدروليكية لانتشال ضحايا قضوا بحادث سير في واسط

شفق نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني في واسط، يوم الخميس، أربع جثث لأشخاص قضوا بحادث سير مروع وسط المحافظة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حادث سير وقع في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، حيث اصطدمت سيارة نوع "أوباما" بمركبة حمل كبيرة، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص كانوا يستقلون السيارة الأولى.

وبين أن الفرق استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لكي تتمكن من إخراج جثث الضحايا، ونقلها الى دائرة الطب العدلي في واسط وتسليمها اصولياً وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

وتشهد محافظة واسط بشكل متكرر حوادث سير مأساوية جراء تهالك الطريق الرئيسي الذي يربطها بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، إلى جانب السرعة الفائقة وعدم الالتزام بتعليمات السلامة والأمان.