صور.. الاتحاد السرياني يطالب نظام الأسد بالكشف عن مصير احد قيادييه

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أعضاء اتحاد الشبيبة السريانية في مدينة القامشلي، يوم الخميس، مطالبين بالكشف عن مصير قيادي في حزب الاتحاد السرياني معتقل لدى النظام السوري منذ ثمان سنوات.

وقال الرئيس المشترك لاتحاد الشبيبة السريانية، صبحي ملكي، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة تأتي للمطالبة بالكشف مصير القيادي السرياني سعيد ملكي في الذكرى السنوية الثامنة لاعتقاله".

وناشد القيادي السرياني "المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الملف السوري بالضغط على النظام لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير سعيد ملكي واطلاق سراحه".

وتجمع العشرات من اعضاء حزب الاتحاد السرياني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية في شمال شرق سوريا.

وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة بالتدخل للكشف عن مصير القيادي السرياني.

يذكر ان أجهزة أمنية تابعة للحكومة السورية اعتقلت القيادي في حزب الاتحاد السرياني سعيد ملكي، بتاريخ 12 اب 2013 في مطار القامشلي الدولي اثناء توجهه إلى العاصمة دمشق.