صور .. اكتشاف قطع أثرية تعود للدولة الأتابكية داخل جامع في مدينة الموصل

شفق نيوز/ أعلن عالم آثار من محافظة نينوى، يوم الخميس، اكتشاف قطع اثرية تعود إلى الدولة الأتابكية داخل جامع غربي مدينة الموصل.

وقال العالم احمد قاسم الجمعة لوكالة شفق نيوز، إنه تم اكتشاف أربع قطع اثرية من الرخام ومحراب يعود تاريخها ل 589 - 607 هجرية الموافق 1193- 1210 ميلادية خلال حملة إعمار وإعادة تأهيل جامع الامام محسن في حي الشفاء غربي الموصل حيث كانت المدرسة النورية نهاية القرن السادس الهجري.

ويقع جامع الإمام محسن في محلة الشفاء بالقرب من قلعة باشطابيا الشهيرة، ويقابل مرقد الإمام يحيى أبو القاسم.

وتشيـر المصادر التاريخية والأثرية إلى أن الجامع كان في أول أمره مدرسة تعرف بالمدرسة النورية، والتي بناها نور الدين ابن عز الدين أحد رجالات الدولة الأتابكية في نهايات القرن الخامس للهجرة، وعرفت بعد القرن الثامن للهجرة بمشهد الإمـام محسن بعد أن شيد بدر الدين لؤلؤ مشهد للإمام محسن بن الامام علي بن أبي طالب في إحدى غرف المدرسة النورية ثم بنى فيهِ مصلى وأقيم فيه منبر واتخذ جامعاً عرف بجامع الإمام محسن.

والمدرسة النورية تعود نسبتها الى الملك نور الدين ابو الحرث ارسلان شاه بن عز الدين مسعود الاول بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي المعروف باسم الملك العادل (589-607 هجرية –1193- 1211 ميلادية).

وكان تنظيم داعش قد دمر مشهد ومقام يحيى بن القاسم خلال سيطرتها على الموصل بين سنتي 2014-2017 كما دمرت مشهد الامام محسن بحجة وجود قبور فيه في شباط سنة 2015 .