صور.. اقبال ملفت للبغداديين على شجرة "الكريسماس" و"سانتاكلوز"

شفق نيوز/ بدأ العراقيون كحال شعوب العالم، العد التنازلي للاحتفال باعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، إذ بات احياءها عادة سنوية حيث تتزين بشجرة الميلاد الشوارع والمنازل، وتجتمع الأطياف كافة أمام هذه الشجرة الشهيرة "الكريسماس".

إلا أن هذا العام بدا مختلفاً وفق مارصدته عدسة وكالة شفق نيوز، من اقبال شديد ولافت للمواطنين على شراء الشجرة والدمى بملابسها الحمراء سيما "بابا نويل" أو مايعرف بـ"سانتاكلوز".

وفي جولة ميدانية، تنقلت شفق نيوز، بين محال وشوارع سوق الشورجة الشهير (اكبر مركز تجاري في بغداد)، لرصد الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحسب الجولة فقد تصدرت شجرة "الكريسماس" وكذلك "بابا نويل" والدمى الملونة مشتريات المواطنين البغداديين الذين توافدوا على شرائها بإقبال غير مسبوق.

وشجرة عيد الميلاد أو Christmas tree‏ هي إحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشارً والرمز الرئيسي له، ولها أشكال عديدة فقد تكون الشجرة صنوبرية أو مخروطية خضراء مثل شجرة التنوب أوالصنوبر أو شجرة سرو أو شجرة اصطناعية من مظهر مماثل.

أما "سانتا كلوز" أو "بابا نؤيل" هي شخصيه خرافية مرتبطة بالكريسمس، وتعرف بأنها رجل عجوز سعيد دائمًا وسمين لديه لحية بيضاء ويرتدي ملابس باللون الأحمر المميز بخط أبيض طويل في الوسط مع حزام أسود وطربوش أحمر وبين يديه صندوق كبير أحمر اللون مكتظ بالهدايا والحلوى التي يقوم بتوزيعها على من يقابله في الطريق أو يهبط على منزله أو يدخل إليه من النوافذ المفتوحة وشقوق الأبواب الصغيرة كما هو مشهور في قصص الأطفال .