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صور .. اعقاب السجائر وفحم الاراكيل كادت تتسبب بكارثة في غابات الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-03T07:52:51+0000
صور .. اعقاب السجائر وفحم الاراكيل كادت تتسبب بكارثة في غابات الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، باندلاع حريق في منطقة الغابات وسط مدينة الموصل الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في مجمع الكشفي في منطقة الغابات قرب فندق نينوى "اوبروي" الشهير بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وأوضح أن المفارز تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في أشجار غابات المجمع الكشفي قرب الفندق المذكور.

وعزا المصدر سبب وقوع الحادث إلى رمي أعقاب السجائر و فحم الأراكيل، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية سوى اضرار مادية.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في أراض طبيعية و زراعية و اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.

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