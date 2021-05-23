صور.. اعتصامان مفتوحان لإقالة مسؤول محلي وبسبب تردي الكهرباء في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ بدأ جمع من الأهالي في محافظة النجف، يوم الأحد، اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على تردي التجهيز بالطاقة الكهربائية، فيما اعتصموا مواطنون في بابل للمطالبة بإقالة مسؤول محلي.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن أهالي ناحية الحيدرية في النجف، نظموا مساء اليوم اعتصاماً مفتوحاً أمام محطة الحيدرية الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية، مطالبين بإنصاف الناحية والمحافظة عموماً بحصتها من الكهرباء.

وفي شأن متصل، نصب أهالي قضاء القاسم في محافظة بابل، سرادق لبدء اعتصام مفتوح أمام بلدية قضاء القاسم، للمطالبة بإقالة مدير البلدية بسبب تردي الخدمات.

وتشهد محافظات العراقية وبالأخص في وسط وجنوب البلاد احتجاجات متتالية بسبب تردي الخدمات بمختلف القطاعات وخصوصاً تدني تجهيزها بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كما تطالب احتجاجات أخرى بإقالة حكومات ومسؤولين محليين لعدم كفاءتهم.