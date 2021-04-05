صور.. ازمة ادارية تتجدد في بيجي وتظاهرات تطالب باعادة القائممقام

شفق نيوز/ تجددت ازمة ادارة قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، بعد سلسلة من التغييرات الادارية في القضاء والصراعات القضائية.

قائممقام بيجي السابق محمد محمود الجبوري الذي اقاله محافظ صلاح الدين قبل نحو عامين وعين سعد خزعل بديلا عنه، الا ان الجبوري عاد الى منصبه مؤخراً بقرار من محكمة القضاء الاداري ومحكمة التمييز.

وعشية مباشرة الجبوري بمهامه تظاهر المئات من اهالي بيجي اليوم الاثنين، للمطالبة باعادة سعد خزعل لمنصب القائممقام واعتبروه الاقرب للجماهير وحقق انجازات كبيرة للقضاء، بحسب ما افاد به خزعل لوكالة شفق نيوز.

واشار خزعل الى ان اهالي بيجي اختاروه ليكون على رأس ادارة القضاء نتيجة مواقفه المشهودة في عموم القطاعات الخدمية وما يتطلبه القضاء في المرحلة القادمة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة ومحافظ صلاح الدين بإعادة سعد خزعل الى منصبه ورفض عودة محمد محمود الجبوري، بحسب المتظاهرين.

بدوره رد قائممقام بيجي الحالي الذي عاد بقرار قضائي محمد محمود الجبوري، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، بأن "ما جرى حول التغييرات في منصب قائممقام قضاء بيجي في المرحلة الماضية، واللغط الذي اثير حول عودتي، ما هي الا مناكفات سياسية او صفقات من شأنها ان تسيء الى مجتمع بيجي الذي لا يستحق إلا الاحترام والتقدير والتضحية من اجل خدمته بكل اخلاص وتفانٍ ونزاهة".

وذكر الجبوري ان "السبب الذي دعا الى اعفائي هو اتفاق سياسي بين كتلة الجماهير الوطنية وبين اهلنا من ممثلي عشيرة الجيسات من أجل الائتلاف مع كتلة الجماهير في مرحلة الانتخابات القادمة فكان منصب القائممقامية احدى فقرات الاتفاق، علماً انني لست ضد اي مكسب يحصل عليه اهلنا عشيرة الجيسات وهذا حق لهم".

وتابع "كانت لنا مشاركة فاعلة مع قوات الامن والحشد في معارك تحرير بيجي من تنظيم داعش وانتقلنا الى مرحلة رفع الأنقاض والمخلفات الحربية وفتح الشوارع ومرحلة اعادة العوائل التي كلفتنا الكثير من الجهود وبشهادة وجهاء المدينة الذين رافقونا في طلباتنا الى المراجع السياسية والامنية والدينية حتى تم اقناع جميع من له تأثير بالامر".

ويواصل الجبوري "بعد ان أعدنا العوائل بمساعدة الاخوة في عمليات الحشد الشعبي حيث استمر العمل الى ان اكملنا نقل الدوائر الى مركز القضاء بعد ان فتحنا دوائرنا في 1/5/2015 في مجمع حبوب بيجي جنوبي القضاء، التي خدمنا بها ابناء القضاء قبل ان نكمل تحرير المدينة واعادة العوائل".

واعتبر قرار اقالته "لا يستند الى اسباب مقنعة وقانونية، وقدمنا تظلماً الى المحكمة الإدارية العليا وتم حسم القضية لصالحي، واثبت القضاء حياديته وانصافه للمظلومين في هذا البلد الذي كثرت فيه المظالم بسبب السياسات المزاجية من قبل الساسة".

وقال الجبوري "التحريض على اخراج الناس بالتظاهرات والاحتجاجات غير مبرر بعد صدور قرار محكمة التمييز فأنني رئيس وحدة ادارية قانونياً"، داعيا من يشعر "بالغبن في حقه ان يسلك السبل القانونية لإعادة ما يعتقده من حقوقه".

يذكر أن محافظ صلاح الدين أصدر العام الماضي أمرا بإعفاء محمد الجبوري من منصب قائممقام بيجي وتعيين سعد الخزعل بديلا له.

وابطل القضاء العراقي غالبية قرارات اعفاء واستبدال مدراء الدوائر والوحدات الإدارية بعد خضوعها لصلاحيات رئاسة الوزراء بعد حل مجالس المحافظات أواخر عام 2019.