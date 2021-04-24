صور .. احتجاجات تجتاح مدناً إحداها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص في محافظتي المثنى وذي قار يوم السبت مطالبين بتوفير فرص عمل وتعيينات لهم.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن اهالي مناطق الهلال والمملحة في محافظة المثنى قطعوا الطريق المؤدي الى معامل الاسمنت الاستثمارية الواقعة ضمن حدود مناطقهم، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم او لابنائهم، وعدم منح هذه الفرص لاشخاص من محافظات ومناطق اخرى.

وفي ذي قار وأصل خريجو كليات الادارة والاقتصاد اعتصامهم أمام مبنى ديوان المحافظة خلال أيام شهر رمضان

ووفقا لمراسلنا أن الخريجين نقلوا اعتصامهم من امام بعض دوائر المحافظة، التي اعتصموا امامها منذ أكثر من سنة من أجل المطالبة بتعيينهم، لكن دون استجابة ولهذا قرروا نقل الاعتصام أمام مبنى الحكومة المحلية.

و دأب خريجو الجامعات والمعاهد واصحاب الشهادات العليا في محافظات العراق كافة بالخروج بتظاهرات تطالب بالتعيين إلا أن الحكومة لم تستجب لهم بسبب قلة التخصيصات المالية والترهل الوظيفي الحاصل في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وفي السياق احتج العشرات من انصار الحزب الشيوعي وبعض المثقفين من اهالي السليمانية امام مبنى محافظة في إقليم كوردستان، مطالبين بعدم استقطاع الرواتب والسيطرة على غلاء الاسعار في الاسواق.

وقال عثمان حمه سعيد عضو في الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "نطالب حكومة الاقليم بعدم استقطاع الرواتب للموظفين لأنه غير قانوني ويجب أن تُصرف كاملة بعد زيادة في الواردات الحكومية".

ودعا إلى السيطرة على الاسواق لوقف الارتفاع في الاسعار لانه يثقل كاهل المواطن ووضع أسعار مناسبة لوقف جشع التجار فعلبة حليب الاطفال ارتفع سعرها من 12 الفا الى 15 الفا، والمواد الاخرى ارتفعت الى الضعف .

واضاف حمه سعيد أن "أوضاع المواطنين الاقتصادية سيئة للمواطنين يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة عن إيجاد حلول لخدمة المواطن".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

يذكر ان جميع اسعار المواد والسلع شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.