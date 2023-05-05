صورتان .. العراق يتسلم 6 الاف قطعة اثرية بعد استعارة بريطانية دامت لقرن من الزمن

شفق نيوز/ تسلم وزير الثقافة والسياحة والاثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الجمعة، 6 الاف قطعة اثرية تمت استعارتها من المتحف البريطاني لأغراض الدراسة منذ العام 1923 لتعود الى العاصمة بغداد بعد قرن من الزمان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، بأن تلك القطع ستُنقل من بريطانيا إلى بغداد بطائرة رئاسية وبشكل مباشر، و بوجود رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحضور وزير الثقافة.

هذا وقد حضر عملية التسلم السفير العراقي لدى بريطانيا جعفر الصدر وعدد من منتسبي وزارة الثقافة وجمع إعلامي دولي.