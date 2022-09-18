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صورة وفيديو.. قلة انتباه السائق يفجر صهريج وقود في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-18T14:49:43+0000
صورة وفيديو.. قلة انتباه السائق يفجر صهريج وقود في بابل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرقها أخمدت حريقاً اندلع داخل صهريج منقلب محمل بوقود في محافظة بابل. 

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل. 

وبينت أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها على المركبات السالكة للطريق السريع وأنهت أعمال الإخماد والتبريد وعهدت إلى غسل الشارع  من المنتوج النفطية لمنع وقوع المزيد من الحوادث واتمت عملها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية. 

وعزت مديرية الدفاع المدني، سبب انقلاب الصهريج إلى "قلة انتباه السائق".

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