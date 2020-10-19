صورة مفجعة.. انتشال طفلة ألقتها والدتها في نهر دجلة

شفق نيوز/ أفادت نجدة بغداد يوم الاثنين بعثورها على على طفلة القتها والدتها في نهر دجلة بوقت تواصل فيه فيه البحث عن شقيقها.

وقالت النجدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حسب توجيهات وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، وبعد جهود كبيرة، تمكنت نجدة بغداد من العثور على جثة الطفلة التي رمتها امهما مع شقيقها في نهر دجلة ببغداد".

وتابعت بالقول، "مازالت الجهات المختصة في نجدة بغداد تواصل البحث عن الطفل الآخر شقيق الفتاة".

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون، الأحد، امرأة عراقية ترمي طفل له من العمر ثلاث سنوات وشقيقته البالغة عامين، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وبحسب المعلومات فأن خلافات بين المرأة وطليقها دفعها لهذه الجريمة، ما دفع السلطات لاعتقالها على الفور.







