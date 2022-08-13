صورتان .."مضخة ماء" و"رصاصة طائشة" تقتلان طفلين وإنقاذ آخرين من الموت بـ3 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمصرع طفل جراء صعقة كهربائية في قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفل يبلغ من العمر ٦سنوات توفي جراء صعقة كهربائية في منزله بسبب "مضخة ماء" في قضاء الخالص، (١٥كم شمال شرق بعقوبة)" مبينا أن الضحية توأم مع شقيقته.

واضاف، المصدر، أن "جثة الطفل تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

وتشهد ديالى حوادث مستمرة جراء الصعقات الكهربائية وخلفت عشرات الضحايا.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني في بغداد بمصرع طفل تولد ٢٠١٢ نتيجة اصابته بطلق ناري طائش استقرت في رأسه ضمن منطقة العماري التابعة لحي المعامل شرق العاصمة.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني في بغداد بمصرع طفل تولد ٢٠١٢ نتيجة اصابته بطلق ناري طائش استقرت في رأسه ضمن منطقة العماري التابعة لحي المعامل شرق العاصمة.

وفي حادث ثالث قالت شرطة صلاح الدين في بيان، مفارزها المتواجدة في نهر دجلة في مدينة تكريت تمكنت من إنقاذ طفلين في اللحظات الأخيرة من غرقهما وانتشالهما أحياء وتسليمهما لذويهما.