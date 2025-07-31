"صورة على الهاتف" تقود لاجئاً سورياً في بغداد الى السجن

شفق نيوز- بغداد/ دمشق

أعلنت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، يوم الخميس، أن محكمة عراقية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق الشاب الفلسطيني السوري "عبد الرحمن مصطفى صالح"، البالغ من العمر 20 عاماً، بعد توقيفه في العاصمة بغداد، بسبب صورة على هاتفه المحمول للرئيس أحمد الشرع.

وذكرت المجموعة الحقوقية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عبد الرحمن، الذي يقيم في العراق منذ سنوات ويعمل في إحدى مطاعم بغداد، تم اعتقاله على خلفية استخدامه صورة للرئيس السوري أحمد الشرع كخلفية لهاتفه، دون أن يكون له أي نشاط سياسي معلن أو سجل جنائي".

وبحسب المجموعة، "أثار هذا الحكم موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث وصفه ناشطون ومنظمات حقوقية سورية بأنه مفرط في القسوة وغير متناسب مع طبيعة الفعل، مؤكدين أن الشاب معروف بسلوكه الهادئ والتزامه في العمل".

وطالبت عائلته بإعادة النظر في الحكم والإفراج الفوري عنه، معتبرة أن ما حدث يُعد تقييداً واضحاً للحريات الفردية، كما دعت السلطات السورية إلى التدخل عبر القنوات الدبلوماسية، في ظل العلاقات الرسمية بين دمشق وبغداد، ووجود جالية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في العراق، وفقا للمجموعة.

ودعت إلى "ضرورة احترام السلطات العراقية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، تماشياً مع التزامات العراق الدولية والمعايير القضائية العادلة، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع فئات اللجوء والضعف القانوني".