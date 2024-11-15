"صوت بغداد" يصدح في "كولبنكيان".. خليط من الشعر والموسيقى والرسم (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في العاصمة بغداد، مساء الجمعة، فعالية اختلط فيها الشعر والموسيقى بالرسم، من إطلالة على ساحة الطيران، وتحديداً من أعلى سطح مسرح "كولبنكيان" وسط العاصمة.

وأقام الفعالية رواق "بصمة بغدادية" تحت عنوان "صوت بغداد"، حيث استحضرت مقاطع من قصيدة "هنا بغداد" للشاعر صادق الصائغ قدمتها عذراء ناصر.

وتلت أبيات قصيدة الصائغ، قراءات شعرية للشاعرتين، إيناس فيليب، وملاك جلال، صحبتهم مشاركة مجموعة من طالبات معهد الفنون الجميلة للبنات في المنصور، بمقطوعات موسيقية على الكمان والقانون للعازفتين سارة أسعد وطيبة داود.

وتضمنت الفعالية التي وثقتها عدسة وكالة شفق نيوز، كذلك تجسيد لوحة بانورامية لمقاطع الشعراء مظفر النواب، ومحمود درويش، وجوزيف حرب، قامت برسمها كل من الرسامتين هيفاء عباس ورانيا عامر.