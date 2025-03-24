"صواني الإفطار" في رمضان.. عادة عراقية متوارثة بروح التكافل والتراحم (صور)

شفق نيوز/ يحافظ العراقيون على تقاليدهم الرمضانية العريقة، ومن أبرزها عادة تبادل صواني الإفطار بين العائلات، حيث تُرسل الوجبات المتنوعة إلى الجيران والأقارب، طلباً للثواب لأرواح الموتى، في تقليد متوارث يعكس قيم التكافل الاجتماعي وروح التراحم بين أفراد المجتمع.

وعادةً ما تحتوي صواني الإفطار على أطباق من "الرز، الشوربة، الخضار، الفواكه، الحلويات والمقبلات"، وتختلف المكونات من منطقة إلى أخرى بحسب العادات المحلية.

ويعد هذا التقليد أحد مظاهر الكرم والضيافة الرمضانية التي تعزز أواصر المحبة بين العائلات لدى العراقيين.

وتتزايد هذه العادة مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، حيث يُحرص على إرسال الصواني بشكل أوسع، خصوصاً للعائلات المتعففة، لتتحول المبادرة من تقاليد اجتماعية إلى عمل خيري يعكس جوهر الشهر الفضيل.