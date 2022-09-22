صواعق رعدية وكهربائية تقتل وتصيب 4 أشخاص في محافظتين عراقيتين 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ثلاثة مدنيين بصواعق رعدية، فيما قضى شاب بصعقة كهربائية في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا وزوجته لقيا مصرعيهما جراء صاعقة رعدية في قرية الناعمة التابعة لقضاء العلم في محافظة صلاح الدين خلال تواجدهما قرب قطيع اغنام".

وفي حادث مماثل في قرية الخزيفي في أطراف قضاء العلم أصيب رجل جراء صعقة رعدية في أرض الزراعية.

واشار الى أن "جثة الضحية نقلت إلى دائرة الطب العدلي فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة"،

من جانب آخر، افاد مصدر امني في ديالى بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية في أطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في قرية الجزائر التابعة لناحية العبارة"، مضيفا ان "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

ولقي الكثيرون في محافظة ديالى مصرعهم خلال فصل الصيف جراء صعقات كهربائية متنوعة بالاجهزة المنزلية.