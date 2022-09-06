سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صهريج "يدهس" 5 عجلات ويحترق جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T18:03:38+0000
صهريج "يدهس" 5 عجلات ويحترق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، أن صهريجاً لنقل الوقود "دهس" خمس عجلات قبل أن يتوقف وتندلع فيه النيران، مخلفاً إصابات بشرية.

وقال مدير اعلام المرور، العقيد مؤيد حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصهريج انحرف عن مساره الى المسار المعاكس ودهس ثلاث عجلات باص صغير، بالإضافة إلى عجلتي صالون، فيما احترق الصهريج بالكامل جنوبي محافظة ذي قار".

وبين ان "ستة أشخاص أصيبوا بالحادث"، مشيرا الى ان "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، وثبت تقصير سائق الصهريج بنسبة 100% بسبب السرعة الفائقة وفقدانه السيطرة".

related

مصرع ضابط بالدفاع واثنين من اطفاله واصابة زوجته بحادث جنوبي العراق

Date: 2021-07-31 09:05:44
مصرع ضابط بالدفاع واثنين من اطفاله واصابة زوجته بحادث جنوبي العراق

صور.. مسؤول حكومي يرتطم بجسر جنوبي العراق ويتسبب بانهياره

Date: 2022-03-07 11:00:18
صور.. مسؤول حكومي يرتطم بجسر جنوبي العراق ويتسبب بانهياره

ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

Date: 2022-03-07 17:52:24
ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

إصابات بينهم أطفال بحوادث في ذي قار وصلاح الدين

Date: 2022-08-26 11:25:27
إصابات بينهم أطفال بحوادث في ذي قار وصلاح الدين

مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين في ذي قار

Date: 2022-05-22 20:10:05
مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثين في ذي قار

مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

Date: 2021-09-27 10:39:02
مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق

Date: 2022-01-16 11:00:40
مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق

ذي قار.. مصرع ثلاثة مشرفين تربويين في حادث سير مروع

Date: 2021-10-30 14:43:18
ذي قار.. مصرع ثلاثة مشرفين تربويين في حادث سير مروع