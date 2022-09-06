صهريج "يدهس" 5 عجلات ويحترق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، أن صهريجاً لنقل الوقود "دهس" خمس عجلات قبل أن يتوقف وتندلع فيه النيران، مخلفاً إصابات بشرية.

وقال مدير اعلام المرور، العقيد مؤيد حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصهريج انحرف عن مساره الى المسار المعاكس ودهس ثلاث عجلات باص صغير، بالإضافة إلى عجلتي صالون، فيما احترق الصهريج بالكامل جنوبي محافظة ذي قار".

وبين ان "ستة أشخاص أصيبوا بالحادث"، مشيرا الى ان "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، وثبت تقصير سائق الصهريج بنسبة 100% بسبب السرعة الفائقة وفقدانه السيطرة".