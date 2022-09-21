صندوق الإسكان يقرر إلغاء معاملة صحة الصدور

شفق نيوز / قرر صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الأربعاء، إلغاء معاملة صحة الصدور.

وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء نظراً لـ"توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص اعتماد النظام الإلكتروني لحفظ المستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية (المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور)".

وقرر صندوق الإسكان، وفقاً للبيان "بدء العمل بإلغاء صحة الصدور من المعاملات الإقراضية مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور ومنها دائرة التسجيل العقاري".

وأشار إلى أن "العمل بهذا النظام سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2022"، مبيناً أن "هذه الخطوة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن".