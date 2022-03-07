"صندوق الأجيال" الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الفقر في العراق

شفق نيوز/ رأى الخبير في مجال حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي يوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكس سلبا على حياة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم.

وقال الغراوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأمن الغذائي للمواطن في خطر محدق بسبب ارتفاع أسعار الزيت والطحين وباقي المواد الغذائية".

واضاف ان "على الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع هذه الأسعار من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها لمرتين خلال هذا الشهر وفتح الاستيراد لتغطية النقص الحاصل في المواد الغذائية وتعزيز الأمن الاقتصادي ومراقبة أسعار السوق".

وأشار إلى أن "الحل الاستراتيجي هو بتشريع قانون صندوق الأجيال وتخصيص حصة ثابتة من واردات النفط للمواطن".