صناعيون في الموصل يهددون بإضراب وتسريح العمال بسبب أزمة الكهرباء

هدد عدد من أصحاب المعامل والورش في المناطق الصناعية بمدينة الموصل، يوم الأحد، بتنفيذ إضراب وغلق معاملهم بسبب استمرار قطع الكهرباء الوطنية خلال ساعات العمل الرئيسية.

وقال عدد منهم لمراسل وكالة شفق نيوز خلال وقفة احتجاجية، إن المعدات الصناعية الثقيلة تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء الوطنية، وإن استمرار القطع من ساعات الظهيرة تسبب بخسائر كبيرة وأثر بشكل مباشر على أرزاقهم.

وأضافوا أن عدداً من أصحاب المعامل اضطروا إلى إغلاق محالهم وتسريح العمال، رغم قرب حلول عيد الأضحى والحاجة إلى استمرار العمل لتأمين متطلبات المعيشة.

ولوّح الصناعيون بتنفيذ إضراب عام داخل المناطق الصناعية في حال استمرار الأزمة دون حلول، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر ببرمجة القطع.

وكان صناعيون في الموصل قد نظموا، قبل فترة، وقفة احتجاجية اعتراضاً على قطع الكهرباء عن المناطق الصناعية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً، وهي الفترة التي تشهد ذروة العمل والإنتاج داخل المعامل والورش.