صناعة العقال العربي تزدهر في النجف وسط إقبال خليجي (صور)

شفق نيوز/ يحرص صانعو العقال العربي في محافظة النجف على إتقانه لبيعه بأسعار متفاوتة يصل الواحد منها في بعض الأحيان الى نحو 50 الف دينار.

وتتراوح أسعار العقال بين 15 الف دينار الى نحو 60 الف دينار عراقي، وفق ما يقوله صانعو العقال.

وبعد أن كانت صناعته حكراً على كبار السن، دخل الشباب النجفي الى سوق صناعة العقال.

ودخلت عدسة وكالة شفق نيوز الى سوق إنتاج وبيع العقال في النجف والذي يصنع من خيوط الصوف والحرير والقطن.

ويقول صانعو العقال إن هنالك إقبالاً خليجياً على شراء العقال من الأسواق النجفية، حيث يرتاد المئات منهم المدينة لزيارة مرقد الإمام علي بن ابي طالب.