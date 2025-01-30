صناعة "الطابوق".. مهنة شاقة مستمرة بسواعد عراقية لأجل العيش (صور)

شفق نيوز/ ما تزال مهنة صناعة الطابوق (الطوب) في معامل أهلية، منتشرة في العديد من المدن العراقية، خاصة تلك المدن والمناطق البعيدة عن مركز المدينة.

وتظل تلك المهنة الشاقة والصعبة، مصدر دخل للكثيرين من أهالي تلك المدن المنتشرة في أطراف المحافظات، ومنها معامل الطابوق في مناطق جنوب محافظة بابل.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز، بين هذه المعامل، لتوثق آلية العمل، ورصدت العاملين من الشباب في تلك المهنة، وهم يقومون بتكديس الطابوق داخل فرن حراري في أحد المصانع.