إصلاح خلل محطة الدبس وإعادة تجهيز الكهرباء بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر مسؤول في محطة الدبس الغازية شمال غربي كركوك، يوم الجمعة، بإعادة إصلاح الخلل الذي أصاب المحطة عقب الانفجار والحريق اللذين وقعا في إحدى المحولات الثانوية داخلها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "الكوادر الفنية والهندسية تمكنت من معالجة العطل وإخماد الحريق بشكل كامل، وإعادة تشغيل الوحدات المتضررة خلال وقت قياسي"، مبيناً أن "المحطة عاودت تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المناطق التي كانت تغذيها سابقاً".

وأضاف أن "التجهيز عاد إلى قضاء الدبس والمناطق المحيطة به، فضلاً عن أجزاء من مدينة كركوك"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر لضمان استقرار المنظومة الكهربائية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

وأكد أن "الفرق المختصة قامت بإجراء فحوصات شاملة على بقية المنظومات داخل المحطة، للتأكد من سلامتها واستمرارها بالعمل دون معوقات".

وحدث انفجار في إحدى المحولات الغازية أو المغذيات داخل المحطة، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من مناطق المحافظة.

وتعد محطة الدبس من المحطات المهمة في تغذية الشبكة الكهربائية في كركوك والمناطق المحيطة بها، ما يجعل أي خلل فيها ينعكس بشكل مباشر على واقع الطاقة في المحافظة.

وتشهد منظومة الكهرباء في العراق تحديات مستمرة، لاسيما مع زيادة الأحمال خلال فترات الذروة، ما يفرض ضغطاً إضافياً على محطات التوليد وشبكات النقل، الأمر الذي يستدعي تعزيز إجراءات الصيانة والتأهيل لضمان استقرار التيار الكهربائي.