إصلاح الكبار في السليمانية: استقبلنا 1080 نزيلاً خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة إصلاح الكبار في السليمانية، يوم الخميس، عن احصائيتها ونشاطاتها لعام 2021 والمتضمنة استقبال 1080 نزيلاً خلال العام الحالي.

وقالت الدائرة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن دائرة إصلاح الكبار في السليمانية استقبلت خلال عام 2021 1080 نزيلاً من القومية الكوردية والعربية والأجنبية، مبينة أنه تم اطلاق سراح 925 بعد إكمال المدة المقررة لاحتجازهم.

وأشار البيان إلى احالة792 نزيلاً إلى المحاكم و نقل 324 إلى سجون كرميان ورابرين وحلبجة، لافتاً إلى إحالة 740 سجيناً إلى المستشفيات، ومنح 93 من المحتجزين اجازة اجتماعية لزيارة عوائلهم.