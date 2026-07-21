صلاح الدين.. 7 ضحايا بحادث سير على طريق الدور – تكريت

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بحادث سير على الطريق الرابط بين قضاء الدور ومدينة تكريت، فيما ألقت قوة أمنية القبض على متهم في قضاء طوزخورماتو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبتين، فيما هرعت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إيداع الجثتين لدى دائرة الطب العدلي، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على أسباب الحادث.

من جانب آخر، أفاد المصدر بالقبض على متهم يُدعى (م. ط) مطلوب للقضاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي في حي الجمهورية بقضاء طوزخورماتو.

وأشار إلى أن المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مبيناً أن العملية جاءت استناداً إلى مذكرة قبض قضائية صادرة بحقه.