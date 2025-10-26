صلاح الدين.. 4 إصابات بحادث سير في ناحية مكحول

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في شرطة مرور صلاح الدين، مساء اليوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، جراء حادث سير وقع في ناحية مكحول شمالي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة نوع "تويوتا برادو" وأخرى "كيا" رباعية الدفع، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص كانوا داخل المركبتين.

وأضاف أن مفارز الشرطة هرعت إلى موقع الحادث، فيما تولّت فرق الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج، مبيناً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيس في وقوع الحادث.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية القانونية.