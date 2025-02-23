صلاح الدين وممثليات التربية في الإقليم تنضم لقائمة عطلة البرد

شفق نيوز/ أعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد بسبب موجة البرد، فيما قررت مديرية تربية المحافظة تعطيل دوام ممثلياتها في إقليم كوردستان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ اطلع على التقرير الصادر عن الأنواء الجوية في المحافظة، والذي أشار إلى انخفاض حاد وغير مألوف في درجات الحرارة.

وبناءً على ذلك، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس في المحافظة ليوم غدٍ الاثنين، حفاظًا على سلامة الطلبة.

كما تقرر تقليص الدوام الرسمي، حيث سيبدأ الدوام في جميع الدوائر الحكومية الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة صباحاً.

بدوره قرر مدير تربية قسم السليمانية رباح حسن علي التميمي، تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين الموافق في المدارس العربية الموجودة في المحافظة لانخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد وذلك حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة.

وبالتزامن مع ذلك قررت ممثليات التربية في أربيل، والسليمانية، ودهوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لسوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أنه بعد اجتياح تنظيم داعش لعدد من المحافظات وموجة النزوح التي حصلت فيها نحو إقليم كوردستان، قامت وزارة التربية الاتحادية بفتح ممثليات لها في الإقليم ليباشر التلاميذ والطلبة النازحين العرب بالدراسة، وارتبطت هذه الممثليات بمديرية التربية في محافظة صلاح الدين.

وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

ولاحقاً قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.