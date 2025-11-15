صلاح الدين.. وفاة مقدم متأثراً بجراحه وجريمة قتل تهز سامراء

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوقوع جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها الشاب عمر عبدالله رشيد في مدينة سامراء ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب قُتل ذبحاً بالسكين داخل منطقة الدوانم جنوبي سامراء، في حادثة هزّت سكان المنطقة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً عاجلاً لكشف ملابسات الجريمة والجهة المتورطة فيها.

وأكد أن قوة من الشرطة طوّقت مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بينما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط موقع الجريمة.

ولم تُعرف حتى الآن دوافع القتل، فيما يرجّح مسؤولون محليون أن تكون خلفيات الجريمة جنائية بانتظار نتائج التحقيق الرسمي.

إلى ذلك، أخبر مصدر طبي في مستشفى قضاء طوزخورماتو، بمحافظة صلاح الدين، بوفاة المقدم "مصطفى نعيم" متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها مساء يوم التصويت في القضاء.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المقدم نعيم، الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى منذ إصابته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، توفي بعد تدهور حالته الصحية، رغم محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.

وأوضح المصدر، أن "الضابط قد تعرّض لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلّحة قرب مركز إدريس في طوزخورماتو أثناء تأدية الواجب، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة نُقل إثرها إلى المستشفى".

ويبلغ الشهيد مصطفى نعيم من العمر 42 عاماً، ويخدم في لواء المغاوير 88، وينحدر من قضاء الزبير في محافظة البصرة