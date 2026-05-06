صلاح الدين.. مصرع عاملين وإصابة 3 إثر اختناق داخل أحد "المجاري"

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمصرع عاملين وإصابة ثلاثة بحالات اختناق، أثناء تنفيذ أعمال صيانة داخل شبكة الصرف الصحي في قضاء الدور.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما نزل 5 عمال إلى أحد المجاري لغرض تنظيفه وفتح الانسدادات، إلا أنهم تعرضوا لاختناق مفاجئ نتيجة استنشاق الغازات السامة المتراكمة داخل النفق، ما أدى إلى فقدان الوعي بينهم.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث باشرت بعمليات إنقاذ عاجلة، وتمكنت من انتشال العمال من داخل المجاري، ونقلهم إلى المستشفى، إلا أن اثنين منهم فارقا الحياة متأثرين بحالات الاختناق الشديدة، فيما يخضع الثلاثة الآخرون للعلاج.

وأشار المصدر، إلى أن الحالات المصابة تراوحت بين المتوسطة والحرجة، مع وجود أعراض اختناق حاد نتيجة استنشاق غازات خطرة، وسط متابعة طبية مكثفة للحيلولة دون تدهور أوضاعهم الصحية.

ودعت جهات محلية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق شروط السلامة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح العمال بين الحين والآخر.

ويُعد العمل داخل شبكات الصرف الصحي من أخطر المهن، لاحتوائها على غازات سامة كالميثان وكبريتيد الهيدروجين، والتي قد تؤدي إلى فقدان الوعي أو الوفاة خلال دقائق في حال غياب وسائل الوقاية المناسبة.