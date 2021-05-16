صلاح الدين: وحدات إدارية عادت إلى العصور القديمة بسبب نقص وانعدام الكهرباء

شفق نيوز/ طالبت محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، بضمان حصصها الكهربائية من محطة الجالسية الحرارية المزمع افتتاح احد محطاتها قريبا بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ميكاواط، وإنهاء حرمان دام لسنوات من إمدادات الكهرباء.

وقال النائب عن المحافظة جاسم الجبارة لوكالة شفق نيوز، "نطالب وزارة الكهرباء بتخصيص الحصة الانتاجية الأكبر من محطة الجالسية المقرر افتتاحها في قضاء سامراء لانقاذ وحدات ادارية عادت الى العصور القديمة بسبب نقص وانعدام التيار الكهربائي منذ أكثر من 16 عاما.

وأضاف، "على الرغم من ان إنتاجية محطة الجالسية ستذهب لتعزيز المنظومة الوطنية وفق السياسات والضوابط المعمول بها في البلاد، إلا أننا نرفض التجاوز على حقوقنا واستحقاقاتنا من محطة الجالسية على الرغم من أعذار عدم وجود خطوط توسعة ناقلة وتهالك الخطوط والشبكات الناقلة".

وبين الجبارة أن "معدل التجهيز الكهربائي في عموم مناطق صلاح الدين لا يتجاوز 20% ماسبب خسائر اقتصادية ومعيشية جسيمة ضربت جميع القطاعات دون استثناء"، موضحا أن "معدلات التجهيز وصلت الى ساعة او ساعتين يوميا".

واعتبر صلاح الدين المحافظة "الأكثر حرمانا من إمدادات الكهرباء منذ سقوط النظام السابق وحتى الان".