صلاح الدين.. أهالي الضلوعية يبحثون عن جثمان شاب غريق في نهر دجلة

شفق نيوز– صلاح الدين

توجه العشرات من أهالي قضاء الضلوعية، يوم الثلاثاء، إلى ضفاف نهر دجلة للمشاركة في عملية بحث عن جثمان شاب يدعى علاء صالح مهدي، قضى غرقاً قبل أيام أثناء السباحة.

وقال عمر الجبوري، أحد أهالي المنطقة، لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي هرعوا منذ لحظة وقوع الحادثة للمشاركة في البحث، مستخدمين القوارب وأدوات الغوص البسيطة، ولم تتوقف جهودهم رغم ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التيار المائي".

فيما أشار شهود عيان، إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة منذ الحادثة، بينما يشهد الموقع توافد المزيد من المتطوعين بشكل يومي".