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صلاح الدين.. إنقاذ 70 دونماً بإخماد حريق ومطالبات بخطط لمواجهة "حرب الحنطة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-04T18:05:56+0000
صلاح الدين.. إنقاذ 70 دونماً بإخماد حريق ومطالبات بخطط لمواجهة "حرب الحنطة"

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، حادث حريق اندلع بحقل كبير من الحنطة بناحية العلم.

وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية الدفاع المدني في مركز العلم تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة بعد تطويقها من عدة محاور وإنقاذ ( ٧٠ ) دونما من محصول الحنطة في الحقول المجاورة".

بدوره طالب النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، بتنفيذ خطط واجراءات محكمة لمواجهة "حرب الحنطة" والحرائق المحتملة التي تقف وراءها جهات ارهابية وتخريبية.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "مجاميع ارهابية وتخريبية تتربص لحرب انتقامية تستهدف مزارع القمح والشعير وضرب الامن الغذائي والانتقام من الهزائم التي تكبدتها المجاميع الارهابية في صلاح الدين وديالى والمحافظات الاخرى التي تشهد حوادث امنية".

واشار الى "وجود جهات مرتبطة باجندات سياسية داخلية وخارجية تسعى لضرب الامن الغذائي والاقتصاد الوطني بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وانتفاء الحاجة من الاستيراد , وهو ما سبب خسائر جسيمة لجهات مستفيدة تعتاش على ضرب وتدمير المنتوج الوطني".

ودعا الجبارة الى "تسريع حملات الحصاد واطلاق خطط انتشار وحماية في المناطق الساخنة في صلاح الدين وديالى وبمشاركة الاهالي وتسليحهم لمنع الارهابيين والمخربين من استهداف قوت المواطن ومصادر ازراق مئات الالف من المزارعين في عدة محافظات".

وأضاف، "على الحكومة تحمل المسؤولية اتجاه ما يحصل  مؤامرة خارجية وأخرى داخلية لتدمير الزراعة ومنع وصول العراق للاكتفاء الذاتي بعد مشاكل الماء والكهرباء وغياب الدعم الحكومي  التي واجهت الخطط الزراعية في صلاح الدين وعدة محافظات منتجة للقمح والشعير".

 وتتعرض مناطق زراعية في ديالى وصلاح الدين ونينوى لحرائق سنوية تستهدف مزارع القمح والشعير تقف ورائها عناصر تنظيم داع شاو  مجاميع تخريبية مرتبطة بجهات واطراف سياسية.

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