صلاح الدين.. مياه حمرين تعرقل افتتاح جسر "الزركة" وتحديد مسارات بديلة

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، أن ارتفاع منسوب مياه حوض سد حمرين حال دون إعادة فتح جسر "الزركة" الواقع على الطريق الرابط بين قضاءي طوزخورماتو وتكريت.

وذكرت المحافظة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، لجنة فنية أجرت كشفا للاطلاع على واقع الجسر وتقييم حالته الفنية، والوقوف على المعوقات التي تحول دون إعادة الحركة المرورية.

وأضاف البيان أن اللجنة الفنية توصلت، بعد الكشف، إلى أن امتلاء حوض سد حمرين أدى إلى غمر الجسر المتضرر والمسلك الترابي المحاذي له بالمياه، الأمر الذي جعل إعادة فتح الطريق عبر المسلك الترابي غير ممكنة، فضلاً عن استحالة تنفيذ أعمال الردم في المنطقة المغمورة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت باعتماد طريق سد العظيم أو طريق تكريت – كركوك كبديلين مؤقتين لحركة المركبات، إلى حين إنجاز مشروع الجسر البديل وإعادة افتتاح الطريق بصورة دائمة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار انسيابية الحركة المرورية بين قضاء الطوز ومركز محافظة صلاح الدين.