صلاح الدين.. موظفون يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقات متأخرة منذ 5 سنوات

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي الكوادر الإدارية في دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الاثنين، للمطالبة بصرف واطلاق مخصصات مالية مجمدة منذ 5 سنوات.

ونقل احد المتظاهرين ويدعى سيف الحرداني لوكالة شفق نيوز، أن الكوادر الإدارية في صحة صلاح الدين لم يتسلموا مخصصات الخطورة البالغة 70% من الراتب الى جانب تجميد العلاوات والترفيعات بعكس المحافظات الاخرى رغم وجود أوامر وزارية تقضي بصرفها.

وأضاف، أن دائرة صحة صلاح الدين ومنذ عام 2017 وحتى الآن، لم تسلمنا مخصصات الخطورة او إطلاق العلاوات والترفيعات رغم الجهود والتضحيات التي قدمناها خلال جائحة كورونا.

وطالب حردان، وبحسب موظفي الصحة، الجهات المعنية بإنصافهم واطلاق مستحقاتهم اسوة بالمحافظات الاخرى.