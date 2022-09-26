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صلاح الدين.. مليارات الدنانير لعقود مزورة ومحطات وقود ليس لها وجود 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-26T06:57:52+0000
صلاح الدين.. مليارات الدنانير لعقود مزورة ومحطات وقود ليس لها وجود 

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بتنفيذها عمليات ضبط لحالات تزوير ومخالفات بقيمة (3,000,000,000) مليارات دينار في ديوان مُحافظة صلاح الدين ودائرة الصحة في المُحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكن بعد القيام بالتحري والتدقيق من ضبط مُخالفات في عقد تجهيز حاويات لمُديرية البلدية في المُحافظة بكلفة (1,736,707,000) مليار دينار، مُنوهةً بأنه تم ضبط أصل العقد وأولياته ومعاملة الصرف في قسمي العقود والحسابات في ديوان المُحافظة.

وأضافت الدائرة أن العقد أشار إلى أن التجهيز في عام 2020، بالرغم من أن تجهيز الحاويات تم خلال عامي 2018 و2019 لمشروع متطلبات مُديرية بلدية تكريت، التي تم رفضها من رئيس لجنة تنفيذ المشروع؛ لمُخالفتها المُواصفات.

وأوضحت أن الفريق كشف، في عمليتين مُنفصلتين نفذهما في دائرة صحة صلاح الدين، عن قيام لجنة صرف الوقود في الدائرة بتقديم وصولات مُزورة مزعوم صدورها عن محطات ليس لها وجودٌ على أرض  الواقع، لافتةً إلى أن قيمة المبالغ المصروفة بموجب تلك الوصولات التي تعود إلى لجان الصرف المُؤلفة خلال النصف الثاني من عام 2018، والنصف الأول من عام 2019، بلغ (1,200,984,500) مليار دينار.

 

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