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صلاح الدين: مطالب باسناد حماية ابراج الكهرباء إلى الاهالي

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-14T09:11:29+0000
صلاح الدين: مطالب باسناد حماية ابراج الكهرباء إلى الاهالي

شفق نيوز/ طالب عضو الامن والدفاع النيابية عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، يوم الجمعة، باسناد مهام حماية ابراج الكهرباء إلى الاهالي باشراف السلطة الامنية في المحافظة.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن قيادات العمليات بكل مسمياتها غير قادرة على حماية خطوط النقل ضمن مسؤوليتها الامنية لاسباب عديدة، فهم إما عاجزون أمنياً فعلاً أو غير قادرين على ردع المخربين والعابثين، داعياً إلى استبدال  القادة والآمرين  والقطعات ضمن مناطق استهداف وتخريب الابراج وإحالة حماية الابراج للأهالي.

واعتبر أن "الحل الافضل هو اسناد حماية الابراج للاهالي  وضمن اراضيهم الزراعية  وفق عقد بشروط  مع تسليح  وعدم احالة الحماية لأي جهه نافذة  من خارج مناطق الاهالي وفق تنسيق امني مع اقرب مديرية شرطة محلية فقط".

وعد الجبارة، اسناد حماية  الابراج للاهالي مع التسليح والتنسيق الامني والاستخباري "نهاية لحملات التخريب الممنهجة التي تطال ابراج الكهرباء في المحافظة"، مشيراً إلى أنها "تنفذ من قبل جهات متعددة لدواع ومصالح متعددة على حساب معاناة اهالي المحافظة".

وتتعرض ابراج الكهرباء في صلاح الدين الصيف الحالي لأشد هجمة هي الاولى من نوعها على مر الاعوام الطويلة الماضية وسط اتهامات لجهات سياسية او امنية بالضلوع في استهداف الابراج لاجندات شخصية وسياسية او اقليمية.

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