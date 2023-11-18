صلاح الدين.. مطالبات بالإفراج عن شابين اعتقلا في السليمانية بـ"وشاية"

شفق نيوز/ طالب العشرات من أهالي ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي، شمالي محافظة صلاح الدين، بالإفراج عن شابين اعتقلا في حقل كورمور بمحافظة السليمانية، مبينين أن الاعتقال تم بـ"وشاية" مخبر سري.

وفي وقفة احتجاجية حضرتها وكالة شفق نيوز، في مركز الناحية رفع العشرات من أهالي ناحية الزوية "بوسترات" توضح طبيعة اختفاء الشابين ومناشدات باطلاق سراحهما.

وأوضح بعض الحاضرين، لوكالة شفق نيوز إن "قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية اعتقلت الشابين (عمار جاسم، وحمد دحام) أثناء عملهما في حقل (كورمور) النفطي قبل أكثر من 4 أشهر دون بيان أسباب الاعتقال او اجراء التحقيقات أو التواصل مع ذويهم"، مؤكدين ان "مصيرهما لازال غامضاً رغم المطالب والمناشدات".

وناشد الحاضرون رئيس الوزراء الاتحادي بـ"التدخل وبيان مصير أبنائهم المعتقلين ومنع أي أساليب ربما تجبرهما على اعترافات قسرية بتهم أو جرائم لم يرتكبونها" مبينين ان "سجل المعتقلين الامني خالٍ من الشوائب وهما بعيدين عن أي جهات أو أطراف إرهابية او إجرامية أو تهم أخرى"، بحسب قولهم.