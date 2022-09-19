صلاح الدين.. مصرع وإصابة 4 مدنيين على طريق الموت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 4 مدنيين على طريق طوز خورماتو – كركوك شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما واصيب اثنين اخرين بجروح متفاوتة جراء تصادم عجلتين على الطريق الرابط بين قضاء طوزخورماتو ومحافظة كركوك، شرقي صلاح الدين".

وأشار الى "نقل جثث الضحايا الى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث"

ويطلق على طريق بغداد - كركوك تسمية طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.