صلاح الدين.. مرافقو مريض يعتدون بالضرب على كادر مستشفى حكومي (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في مستشفى حكومي في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بتعرّض طاقم صحي لاعتداء جسدي من قبل مرافقي أحد المرضى، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المنتسبين أثناء تأدية واجبهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة وقعت بعد منع أحد موظفي الصحة دخول عدد كبير من مرافقي المريض إلى داخل ردهات مستشفى تكريت التعليمي، التزاماً بالتعليمات الإدارية والصحية التي تنظّم أعداد المرافقين وتضمن انسيابية العمل وحماية المرضى والكادر الطبي، الأمر الذي تطوّر إلى اعتداء بالضرب على الموظف وعدد من زملائه.

وأضاف أن المصابين تعرّضوا لإصابات متفاوتة، جرى على إثرها تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، مؤكداً أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المستشفى أبلغت الجهات الأمنية بالحادث، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للكوادر الصحية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر سلبًا على سير العمل الطبي والخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتشهد المستشفيات في عدد من المحافظات بين الحين والآخر حوادث اعتداء على الكوادر الطبية، وسط مطالبات متكررة بتشديد الإجراءات الأمنية وتفعيل القوانين الرادعة لحماية العاملين في القطاع الصحي.