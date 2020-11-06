صلاح الدين.. قرار بإعدام صبي يتاجر بـ"السكراب" يثير ضجة ومحتجون يطلقون تهديداً

شفق نيوز/ نظم العشرات من الاهالي في اطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، يوم الجمعة، احتجاجاً على قرار قضائي بإعدام صبي يتاجر بنفايات "السكراب".

ونقل المحتجون لوكالة شفق نيوز، إن "الصبي "محمد العكلة" كان يعمل بجمع الحاجيات والسكراب من النفايات والمكبات واثناء خروجه بعيد عن الشرقاط في اطراف تكريت اعتقلته قوة من الحشد الشعبي منذ اكثر من عام ونصف وتم ايداعه السجن منذ ذلك الحين".

واضافوا "تفاجئنا امس بصدور قرار باعدام محمد العكلة رغم انه صبيا فقيراً قضى حياته يعتاش على النفايات ولم يتجه لاي مسار غير قانوني ولا توجد عليه اي مؤشرات امنية تذكر، مطالبين بالافراج عنه باسرع وقت باعتباره بريء من اي تهم نسبت اليه ".

وهدد المحتجون بـ"نقل وقفتهم الاحتجاجية الى بغداد لانقاذ "العكلة" من الاعدام داعين النخب السياسية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل وانقاذ صبي بريء من موت لا يستحقه".