صلاح الدين.. غرق 8 أشخاص من عائلتين في نهر دجلة

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في شرطة صلاح الدين، مساء يوم الجمعة، بغرق 8 أشخاص من عائلتين في منطقة المحزم ضمن نهر دجلة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ والشرطة النهرية من انتشال ثلاثة جثامين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في منطقة المحزم على نهر دجلة، حيث تعرض ثمانية أشخاص من عائلتين للغرق في ظروف ما تزال قيد التحقيق"، مبيناً أن "فرق الإنقاذ والشرطة النهرية باشرت منذ الساعات الأولى بعمليات بحث واسعة في مجرى النهر".

وأضاف أن "الجهود المتواصلة أسفرت حتى الآن عن العثور على ثلاثة أشخاص متوفين، فيما ما تزال عمليات البحث جارية عن خمسة آخرين وسط استنفار كبير لفرق الإنقاذ والدفاع المدني".

وأشار المصدر، إلى أن "فرق البحث تواجه صعوبة بسبب قوة تيار المياه واتساع مجرى النهر، ما استدعى الاستعانة بزوارق ومفارز إضافية لمواصلة عمليات التمشيط النهري".

وأكد المصدر، "استمرار عمليات البحث حتى العثور على جميع المفقودين"، داعياً المواطنين إلى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من المناطق الخطرة على ضفاف النهر، خاصة مع ارتفاع مناسيب المياه وقوة التيارات".