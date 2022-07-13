سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صلاح الدين.. انقاذ 3 أشقاء وفقدان رابعهم في دجلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-13T18:15:11+0000
صلاح الدين.. انقاذ 3 أشقاء وفقدان رابعهم في دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بانقاذ 3 أشخاص، وفقدان شقيقهم الرابع خلال محاولتهم السباحة في نهر دجلة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "3 أشقاء تم انقاذهم من الغرق، ولازال شقيقهم الرابع مفقود حتى الآن وذلك خلال محاولتهم السباحة في نهر دجلة عند  اطراف ناحية السهل الأخضر التابعة لقضاء الشرقاط في  حدود قرية الخضرانية، بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

 وأضاف المصدر، ان "الشرطة النهرية فضلا عن غواصين من الأهالي يواصلون البحث عن جثة الشاب المفقود، دون العثور عليها حتى الآن".

وبسبب انعدام المسابح النموذجية في غالبية المحافظات يضطر الصبية والشباب الى ممارسة هواية السباحة في الصيف داخل الانهر والجداول ما سبب حالات غرق كثيرة جراء غياب حملات التوعية والتحذير من قبل الجهات المختصة.

related

انتشال جثتي شابين غرقا بنهر دجلة في صلاح الدين

Date: 2022-05-03 10:58:19
انتشال جثتي شابين غرقا بنهر دجلة في صلاح الدين

فاجعة مروعة .. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء غرقا في محافظة عراقية

Date: 2021-07-30 16:22:31
فاجعة مروعة .. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء غرقا في محافظة عراقية

قضاء بلد يشكو من انخفاض كبير بتجهيز الكهرباء

Date: 2022-01-04 16:11:25
قضاء بلد يشكو من انخفاض كبير بتجهيز الكهرباء

وفاة شابين غرقا في البصرة

Date: 2019-06-05 13:46:21
وفاة شابين غرقا في البصرة

مشاريع "الصرف الصحي" تبتلع طفلاً في صلاح الدين

Date: 2021-09-04 17:23:17
مشاريع "الصرف الصحي" تبتلع طفلاً في صلاح الدين

وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري

Date: 2021-01-08 14:53:04
وسط تطمينات بعدم الترحيل.. المباشرة بإنشاء سد مكحول نهاية الشهر الجاري

"عصير طبيعي" يؤدي الى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في صلاح الدين

Date: 2022-05-24 14:50:50
"عصير طبيعي" يؤدي الى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في صلاح الدين

محافظة عراقية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-22 22:14:57
محافظة عراقية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا