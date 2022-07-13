صلاح الدين.. انقاذ 3 أشقاء وفقدان رابعهم في دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بانقاذ 3 أشخاص، وفقدان شقيقهم الرابع خلال محاولتهم السباحة في نهر دجلة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "3 أشقاء تم انقاذهم من الغرق، ولازال شقيقهم الرابع مفقود حتى الآن وذلك خلال محاولتهم السباحة في نهر دجلة عند اطراف ناحية السهل الأخضر التابعة لقضاء الشرقاط في حدود قرية الخضرانية، بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وأضاف المصدر، ان "الشرطة النهرية فضلا عن غواصين من الأهالي يواصلون البحث عن جثة الشاب المفقود، دون العثور عليها حتى الآن".

وبسبب انعدام المسابح النموذجية في غالبية المحافظات يضطر الصبية والشباب الى ممارسة هواية السباحة في الصيف داخل الانهر والجداول ما سبب حالات غرق كثيرة جراء غياب حملات التوعية والتحذير من قبل الجهات المختصة.